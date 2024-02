L'Iran di Amir Ghalenoei dovrà fare di Mehdi Taremi, suo giocatore più rappresentativo, nella sfida contro il Giappone valida per i quarti di finale della Coppa d'Asia. Il motivo, come noto, è disciplinare perché l'attaccante del Porto, promesso sposo dell'Inter, ieri si è fatto espellere nel primo minuto di recupero del secondo tempo della gara vinta ai rigori con la Siria, commettendo un fallo tattico che gli è costato il secondo giallo dopo quello rimediato poco prima per una simulazione.

Ed è proprio per quest'ultimo provvedimento che la Federcalcio iraniana ha inviato una lettera ufficiale di reclamo alla Confederazione asiatica chiedendone l'annullamento.