Il Comune di Milano comunica in data odierna che la Giunta ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi dovuti dalle società FC Internazionale e AC Milan per supportare l'attività sportiva in città, secondo quanto previsto dall'art. 5 della convenzione per la concessione d'uso e di gestione dello stadio Giuseppe Meazza. Ogni anno, le società sono tenute a devolvere a favore di soggetti indicati dall'Amministrazione, con sede a Milano e che operano nel campo dello sport senza finalità di lucro (associazioni, fondazioni o società sportive), una somma sottoposta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Quest'anno la cifra ammonta a 189mila euro. Saranno sostenute con questo ammontare le realtà che per indisponibilità degli impianti sono state costrette a disputare campionati di eccellenza fuori città o in strutture differenti da quelle che usano solitamente; saranno supportati i progetti di interesse pubblico rivolti ai giovani fino ai 35 anni, in cui lo sport è il mezzo per raggiungere obiettivi di valore educativo, sociale, formativo e di integrazione sociale; infine, verranno sostenuti i soggetti che, attraverso i risultati conseguiti - anche per merito di singoli atleti - nei rispettivi campionati o manifestazioni di categoria, hanno contribuito a valorizzare, promuovere e diffondere la pratica sportiva in città.

"I contributi erogati da Inter e Milan a favore dell'attività sportiva cittadina sono una risorsa importante per le tante associazioni che a Milano operano, con fatica e tanta dedizione, in questo ambito - ha commentato l'assessora allo Sport Martina Riva -. Il nostro obiettivo come Amministrazione è alimentare un circuito virtuoso di valore in cui club di rilievo internazionale possano essere di supporto e sostegno per le piccole e medie realtà di cui si compone il panorama sportivo cittadino. Per questo motivo, nel definire i criteri di distribuzione dei fondi a disposizione quest'anno, abbiamo deciso di puntare sui giovani: oltre a individuare e 'premiare' associazioni e società sportive che hanno raggiunto risultati eccellenti, per la prima volta andremo a sostenere anche progetti meritevoli dedicati a ragazze e ragazzi under 35, in cui lo sport e l'attività fisica vengano valorizzate in quanto strumenti di crescita personale e comunitaria".