Sono diversi gli allenatori che cominceranno questo 2024 in attesa di una nuova panchina. Tra questi c'è anche l'ex Inter, Antonio Conte: "probabilmente l’uomo più atteso e ricercato (anche in Italia) in vista della prossima stagione" come si legge su DAZN che fa il punto della situazione sul futuro del comandante che guidò l'Inter alla vittoria del suo ultimo scudetto.

Dopo l’esonero di Garcia, De Laurentiis aveva puntato con forza sull’ex c.t. della Nazionale, ma invano. Il leccese non tornerà in campo, almeno fino giugno. Prima di allora si dedicherà alla famiglia, ascoltando e valutando le offerte in arrivo. Discorso differente però quello che si aprirebbe a fine stagione se DeLa decidesse di non confermare Mazzarri, specie se il toscano dovesse pure raggiungere un piazzamento tale da giocare la Champions nella prossima stagione.

Ad ogni modo trattasi al momento di congetture così come in generale le ipotesi di futuro dinnanzi a Conte che potrebbero essere diverse anche in Serie A partendo proprio dalla 'sua' Juve. Nel caso in cui Massimiliano Allegri, per una ragione o per un'altra, non dovesse restare alla guida dei bianconeri, chissà che non possa essere proprio Massimiliano a riaprire le porte della Continassa ad Antonio, "magari con un pass per la prossima Champions League oppure, addirittura, con uno Scudetto" si legge su DAZN che poi continua la sua rassegna di potenziali provocazioni per Antonio: "Discorso non troppo distante per la Roma, altro club accostato a Conte. Nelle scorse settimane Mourinho ha chiaramente spiegato di voler continuare, ma la dirigenza (per ora) non si è mossa per rinnovare un contratto che scadrà il 30 giugno 2024". E se lo Special One non venisse confermato la sensazione è che, in base ai risultati ottenuti a fine stagione, non è escluso che anche il club capitolino possa essere sulla lista.

Juve, Roma... ma anche Milan. I risultati di fine dicembre hanno sollevato qualche rumors in merito al futuro di Stefano Pioli, ma gli ultimi successi contro Sassuolo e Cagliari sembrano sedato gli animi e, complice il contratto fino al 2025 che lega il tecnico parmigiano ai rossoneri, l'ipotesi di un ritorno a Milano di Conte, ma sulla sponda opposta del Naviglio rispetto a quella conosciuta, potrebbe non essere la più quotata. Ma "sarà una candidatura non banale dalle parti di Milanello", ma questo dipende dai risultati che la squadra avrà ottenuto a fine stagione.

Insomma, tutti pazzi per Antonio Conte tranne una. Al momento, infatti, "tra le big l’unica che sembra serena e soddisfatta con il proprio allenatore (Inzaghi) è l’Inter. Per il resto, tutte sono in corsa".