Conte: “Queste partite mostrano il gap con top club come il Chelsea”

Dopo il ko, secondo dal suo arrivo al Tottenham, incassato contro il Chelsea di Romelu Lukaku, il coach degli Spurs Antonio Conte ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sports. Di seguito le sue parole: "È stata una partita difficile fin dall'inizio. Il Chelsea ha dimostrato di essere molto più forte di noi. Nel primo tempo abbiamo faticato molto ma sappiamo che stiamo parlando di una delle migliori squadre d'Europa e nel mondo. L'anno scorso hanno vinto la Champions League e se si confrontano le due squadre credo non ci sia paragone. Parliamo di una squadra pronta a vincere e hanno giocato un ruolo importante in tanti anni. Questo tipo di partite ci mostrano il gap tra noi e top club come il Chelsea. C'è tanto lavoro da fare sotto tanti aspetti, perché in questo momento negli ultimi due anni il livello del Tottenham è sceso molto. Adesso dobbiamo ricostruire, e per ricostruire ci vuole pazienza e più tempo. Quando parlo di cercare di migliorare la squadra e il gruppo ora includo tutti questi aspetti. Voglio cercare di migliorare la mentalità per fare meno errori durante la partita. Fa parte di un processo".