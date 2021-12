Conte: “Mi piacerebbe che tutti si vaccinassero, ma è una scelta personale”

Il pensiero dell'ex allenatore nerazzurro sulla questione vaccini

Alla vigilia del match casalingo contro il Liverpool, l'ex tecnico nerazzurro oggi alla guida degli Spurs, Antonio Conte , in conferenza stampa, ha risposto sul tema vaccinazioni, definendola una "una questione personale. Io sono vaccinato, mia figlia e mia moglie hanno fatto lo stesso. Ma di sicuro questa faccenda è una questione personale. Mi piacerebbe che tutti facessero lo stesso ma ogni singola persona deve prendere la decisione migliore per sé. Credo che in questo momento sia molto importante avere questo tipo di soluzione al problema".

"Onestamente non è facile rispondere a questa domanda. Penso che ogni singola persona, ogni singolo giocatore o membro dello staff, debba prendere la decisione da solo. Ho preso la mia decisione, la mia famiglia ha preso la propria decisione. Ma non posso obbligare nessuno a prendere una decisione che deve essere personale, non sarebbe giusto. È molto difficile entrare in una situazione o entrare nella testa di un'altra persona".