Conte: “Meritiamo e vogliamo giocarci la gara contro il Rennes”

"È una situazione davvero strana perché non abbiamo giocato ma non per colpa nostra", ha aggiunto

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham Antonio Conte torna sulla sfida di Conference League contro il Rennes, che la UEFA ha deciso di non far giocare per il focolaio Covid in casa Spurs che di fatto sono stati così eliminati: "Vogliamo giocare - ha esordito l'ex allenatore dell'Inter -. Penso che il Tottenham meriti di giocare l'ultima partita del girone. È una situazione davvero strana perché non abbiamo giocato ma non per colpa nostra. Il governo ha deciso di chiudere il nostro centro sportivo e di interrompere per tre giorni le nostre sedute. Per questo non abbiamo giocato, non abbiamo colpe per quello che è successo. Meritiamo la possibilità di giocare l'ultima partita e di provare a passare al turno successivo. Siamo stati giovedì, venerdì e sabato senza allenarci. Domenica abbiamo ricominciato a lavorare con pochi giocatori, perché abbiamo avuto problemi anche con gli Under 23. Siamo partiti con 13-14 giocatori e oggi si sono allenati 16 giocatori più i giovani", ha concluso.