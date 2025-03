Qualche minuto prima del fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, match che arriva una settimana dopo la sfida per il vertice pareggiata contro l'Inter, l'allenatore della squadra partenopea, momentaneamente a -4 dai campioni d'Italia, Antonio Conte è intervenuto a DAZN, dove è stato interpellato sul successo in rimonta di ieri della squadra di Inzaghi.

Quanto pesa giocare dopo l'Inter?

"Di base il risultato poteva sembrare scontato, poi le partite vanno tutte giocate e vinte sul campo. Puoi giocare con l'ultima o con la prima in classifica. Per noi non cambia niente, guardiamo al nostro percorso e ricominciamo da quanto fatto con l'Inter".