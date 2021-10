Conte allo United? Neville: “Non penso sia adatto. È già capitato con Mou”

L'ex capitano dei Red Devils boccia l'eventuale approdo dell'allenatore italiano sulla panchina del club di Manchester

"Conte sulla panchina del Manchester United? Non penso". Lo dice Gary Neville commentando i rumors che vorrebbero l'ex allenatore dell'Inter alla guida dei Red Devils al posto di Solskjaer. "Conte è un grande allenatore, ma non penso sia adatto allo United - spiega l'ex terzino inglese -. Credo che alcuni manager siano adatti a determinati club e non ad altri. E Conte non lo vedo giusto per lo United. Una cosa simile è già accaduta con Mourinho e sappiamo tutti com'è andata a finire".