Moreno Longo, ex tecnico, tra le altre, di Frosinone, Torino e Como, commenta il momento del Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss analizzando anche le possibili scelte di De Laurentiis per la panchina del futuro. I nomi più di moda in questo momento sono quelli di Vincenzo Italiano e dell'ex nerazzurro Antonio Conte.

"La differenza tra Italiano e Conte secondo me risiede essenzialmente nell’esperienza che hanno maturato - spiega Longo -. Conte naturalmente ha un background diverso da Italiano, è un allenatore abituato a vincere e gestire top club. Il tecnico della Fiorentina sta facendo un ottimo percorso e adesso aspetta la sua occasione per poter lavorare in una squadra che punta a vincere qualcosa di importante. A mio avviso è questa la sostanziale differenza che c’è tra i due tecnici. Entrambi, poi, hanno la capacità di dare un’identità forte. In ogni caso l’esperienza di Conte è sicuramente un valore aggiunto".