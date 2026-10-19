Nel corso del suo abituale intervento sulla Gazzetta dello Sport, l'ex arbitro Giampaolo Calvarese analizza l'episodio da moviola in Bologna-Inter, riportando il verdetto dei vertici dell'AIA: "Niente rigore, ma neanche simulazione. Sarebbe questo il verdetto di Orsato e della Commissione sull'episodio più discusso di tutto il weekend, il contatto Darmian-Thuram. Il tocco del difensore c'è ma non è sufficiente per l'assegnazione del rigore. Al tempo stesso sbaglia Doveri ad ammonire il giocatore francese per simulazione".

Sezione: News / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 12:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.