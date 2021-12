Conference League, Tottenham comunque nell’urna: Rapid possibile avversaria

La formazione di Conte attende le decisioni della UEFA in merito alla partita contro il Rennes

Effettuato anche il sorteggio del playoff di Conference League, che non vedeva protagonista la Roma arrivata prima nel proprio girone e già qualificata agli ottavi. Il Tottenham di Antonio Conte è stato comunque inserito nell'urna nella stessa pallina del Vitesse come potenziale seconda del proprio girone, in attesa della decisione sul match contro il Rennes non disputato giovedì scorso. In caso di qualificazione, l'avversaria degli Spurs sarà il Rapid Vienna.