Il dibattito politico intorno al futuro di San Siro tiene banco anche in questa domenica, alla luce delle ultime notizie relative al vincolo sul Meazza e ai movimenti dell'Inter per l'area di Rozzano del gruppo Bastogi-Brioschi. A prendere la parola, ai microfoni de La Repubblica-Milano, è il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri, che parla anche dal punto di vista dell''indotto' generato dallo stadio di San Siro: "È chiaro che lo stadio a Milano è importante per gli esercizi commerciali e non solo.

Tant’è vero che la candidatura ad ospitare la finale di Champions League nel 2026 o nel 2027 è stata accolta con entusiasmo. Nella libertà delle scelte di ciascuno, perciò, auspichiamo che la situazione si possa recuperare", conclude Barbieri.