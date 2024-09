Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, a margine di un evento a Milano ha parlato del futuro di San Siro. "Io lo ristrutturerei, ma se le squadre hanno detto che non si può ristrutturare - le sue parole -. A me non convince l'idea dei due stadi uno accanto all'altro".

"Io sono vecchio, ho visto San Siro quando c'era un solo anello. Avevo visto un Inter-Torino prima dell'incidente di Superga. Il Grande Torino nel '49 e poi ho visto il secondo anello. Lo avevano inaugurato con Italia-Ungheria persa 3-0 - ha aggiunto -. Non mi interessa lo stadio, mi interessano quelli che ci giocano. Il Milan sta andando così così, però abbiamo vinto il derby e questo ci tira un po' su il morale".