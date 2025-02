Paolo Condò ha analizzato il momento della Juventus, concentrandosi sulla classifica sulle frequenze del Corriere della Sera. L'analisi si è incentrata su Motta, ma non solo, con uno sguardo su Napoli-Inter: "Persino il rendimento decente in campionato, dove un pari fra Napoli e Inter potrebbe valere la risalita a meno 6 dalla vetta, segnala a questo punto il livello abbassato del torneo molto più di una crescita juventina. Motta non comunica con l’esterno per principio, convinto probabilmente che sia questa la chiave per diventare Guardiola, e fino a ieri giungeva ai microfoni per declinare pensierini elementari. Almeno stavolta s’è arrabbiato, mostrando un po’ di sangue nelle vene".