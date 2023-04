Paolo Condò, sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato del momento dell'Inter in chiave offensiva: "Possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo su Inzaghi, ma se non si capitalizzano certi gol... ogni discorso passa in secondo piano. Dieci partite perse su 28 per una rosa come quella dell'Inter è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Con la Juventus mi aspetto una reazione sotto quel lato".