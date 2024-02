Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, il giornalista Paolo Condò parla così dell'Inter e delle ambizioni dei nerazzurri in Champions League: "L’Inter da un po' l'ho messa al terzo posto, ha superato anche il Bayern - ha esordito -. Per me è la terza favorita per tutto quello che ha fatto. Prima dei nerazzurri metto il Real Madrid più del Manchester City. Bellingham è la grande novità del calcio europeo.

Se ieri il PSG avesse affrontato l’Inter finiva male perché ieri la Real Sociedad ha dominato nel primo tempo. Ora ovviamente l'Inter deve intanto superare l’Atletico Madrid che sarà un duro lavoro. Lo porterà a termine, ma sarà un duro lavoro. Poi ai quarti l’Inter deve augurarsi il Real Madrid, se pescherà il Real, con il ritorno a San Siro".