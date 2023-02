Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato anche il momento vissuto dall'Inter, rispondendo alla fatidica domanda: Brozovic si è finalmente ripreso il posto da titolare in cabina di regia? Condò appare dubbioso: "È presto per dirlo, se schieri Brozovic titolare dovresti lasciare fuori uno tra Mkhitaryan e Barella, visto che al momento Calhanoglu è inamovibile ed è il migliore in campo. Sicuramente adesso Inzaghi si è creato delle belle alternative, prima aveva un gioco molto schematico".