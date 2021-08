Condò: “Inter, che rompicapo. Ma grazie a Marotta è ‘solo’ ridimensionamento”

Il giornalista analizza così l'Inter nata al termine di questa lunga e movimentata estate

Nel corso di una lunga analisi pubblicata sul sito de La Repubblica, il giornalista Paolo Condò si concentra sulla lunga e movimentata estate vissuta dall'Inter. Un rompicapo da cui la società è riuscita a venire fuori in maniera brillante, malgrado le difficoltà: "È probabile che nel nostro calcio non ci sia mai stato un rompicapo tecnico come quello che la dirigenza italiana dell’Inter sta affrontando quest’estate. […]. Se oggi parliamo 'solo' di ridimensionamento, o meglio di rompicapo tecnico per ripartire con una squadra il meno indebolita possibile, è perché la dirigenza italiana ha accettato il sudoku legato ai guai di Suning. La strada maestra resta la cessione del club, ma questo è un tema riservato alla proprietà cinese. Nel frattempo, c’è un’Inter da riprogrammare e da gestire per uscire con meno danni possibile da questa congiuntura-trappola”.