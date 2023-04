Il 2-0 segnato in Empoli-Inter da Lukaku, con cui "ha ricordato a tutti di cosa fosse stato capace due anni prima, nell’anno dello scudetto di Conte", assume anche un rilievo statistico, evidenzia Paolo Condò su La Repubblica "perché dietro all’attacco del Napoli, di gran lunga il migliore del torneo (67 reti) in coerenza con la superiorità della squadra di Spalletti, nessuno aveva ancora raggiunto il confine dei 50 gol: Lukaku ci porta l’Inter, che poi sale a 51, la doppietta di Leao al Lecce aggiunge poi il Milan alla lista. Il dato è indicativo perché non sempre la capolista fa primavera, per capire la tendenza è meglio misurare il peso degli attacchi sulla concorrenza, e il ritardo rispetto al passato è clamoroso. Abbiamo dovuto attendere la 31esima giornata. L’anno scorso il 2° attacco superò le 50 reti alla 25ª, due anni fa alla 23ª, nel 2018 alla 21ª. Un altro sport".

Al di là dei freddi numeri, secondo il giornalista, il fatto che Big Rom si sia sbloccato al Castellani è una grande notizia per tutta l'Inter: "Ma se davvero la gara di ieri fosse l’alba della sua rinascita, Inzaghi segnerebbe un grande acquisto a 45 giorni dal traguardo", si legge nel pezzo.