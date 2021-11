Condò: “La nuova Inter di Inzaghi non insegue più Conte ma lo scudetto”

Il giornalista su Repubblica: "Gli eventi societari seguiti alla conquista dello scudetto avevano avvolto l'Inter in una nebbia di dubbi che non poteva dissolversi nel giro di poche partite"

Sono servite 13 giornate di campionato a Simone Inzaghi per spazzare via lo scetticismo attorno alla sua figura e alla squadra, nutrito dalla turbolenta estate trascorsa dalla società dopo i coriandoli scudetto. Lo ha evidenziato Paolo Condò, nel suo pezzo di analisi per La Repubblica: "Gli eventi societari seguiti alla conquista dello scudetto, dall'addio di Conte alle cessioni di Hakimi e Lukaku, avevano avvolto l'Inter in una nebbia di dubbi che non poteva dissolversi nel giro di poche partite - scrive il giornalista -. Occorreva lasciare a Simone Inzaghi – una scelta e non una scommessa, visti i risultati raccolti nel lungo ciclo alla Lazio – il tempo per crescere una squadra nuova. Il piccolo equivoco di questi mesi, infatti, è stato quello di considerare l'Inter campione una formazione che per ragioni di forza maggiore era stata costretta a una serie di sostituzioni, ma cercando di non mutare il proprio volto: Inzaghi per Conte, Dzeko per Lukaku, Dumfries per Hakimi, Dimarco per Young e, dopo la grande paura di giugno a Copenaghen, Çalhanoglu per Eriksen. Presi uno per uno tutti cambi peggiorativi, se non fosse che soltanto l'ultimo – questo sì forzato, purtroppo – obbediva alla logica del pezzo simile a quello perduto".