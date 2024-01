Paolo Condò lancia un appello al Governo dopo che sono stati cancellati gli effetti positivi del Decreto Crescita sul calcio italiano, chiedendo norme che aiutino i club a costruire nuovi stadi per colmare il gap a livello economico dagli altri campionati top in Europa. "La reazione dei club di Serie A all’abolizione del decreto crescita è stata molto piccata - ha scritto il giornalista in un pezzo per La Repubblica -. Beppe Marotta, in particolare, e stiamo parlando del dirigente più stimato del nostro calcio, si è scagliato con parole durissime contro la decisione del governo di cancellare i benefici fiscali concessi ai giocatori acquistati dall’estero.

Un intervento a difesa del proprio business, e dunque comprensibile perché proprio il management dell’Inter, non potendosi rivolgere alla proprietà cinese in difficoltà, ha costruito un miracolo tecnico nel quale il decreto ha avuto parte".