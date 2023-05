Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò analizza così il successo ottenuto oggi dall'Inter contro la Roma: "L'Inter creava tanto anche prima, adesso però sono finalmente tornati gli attaccanti. Il grande problema era per ognuno l'assenza di gol, si contava da quante partite ognuno di loro non segnava. Poi si è aperta la diga. L'inter in questo momento è la squadra più in salute del campionato, anche più del Napoli. La partita chiave è stata quella di Empoli".