Il valore dell'Inter è cresciuto esponenzialmente. Nell'analisi sulle frequenze di Sky Sport, Paolo Condò ha evidenziato la crescita di tanti giocatori alla corte di Inzaghi: "Ha aumentato il valore di tantissimi giocatori, permettendo alla società di fare trading e di tenerla in piedi in una situazione finanziaria complicata.. Scudetto? Inzaghi lo deve vincere adesso. Posso citare dieci giocatori, come Onana, Brozovic, ma anche la crescita di Dimarco è stata stratosferica".

L'analisi è proseguita: "Calhanoglu sorprendente. Lautaro Martinez? Si è capito da anni quale sia il suo potenziale, con sicurezza lo migliora stagione dopo stagione. Milan e Roma non hanno creduto in Calha e Mkhitaryan. Inzaghi ha scavato dentro di loro, trovando un valore che ha condotto così in alto l'Inter. Lo stesso Dzeko, che aveva ancora di benzina nel serbatoio. Queste sono cose che vanno a evidenziare i meriti dell'allenatore. Dumfries è cresciuto tantissimo. Barella e Bastoni li inserisco nella stessa casella di Lautaro, sono dei talenti che hanno avuto una crescita naturale", ha concluso.