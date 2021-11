Condò: “Inzaghi dovrà completare il lavoro di Spalletti e Conte”

"Spalletti riporta l'Inter in Champions, Conte vince lo scudetto, ora Inzaghi è nella fase di mantenimento. Non è semplice"

L'Inter di oggi chi deve ringraziare di più tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, ultimi due tecnici interisti che hanno riportato l'Inter rispettivamente a giocare la massima competizione europea e lo Scudetto? A rispondere è Paolo Condò che, in collegamento con 'Campo Aperto', programma di Sky, ha detto: "Vedere quanto l'Inter debba ringraziare chi c'era in precedenza diventa complicato. Io parlerei di una dinamica di squadra e Spalletti riporta i nerazzurri a giocare la Champions League che, non dimentichiamocene, mancava dall'anno successivo al Triplete quindi direi che la sua importanza storica è stata quella di fare da motorino d'avviamento tecnico. Non aveva ancora i giocatori che poi ha ottenuto Antonio Conte di una grande del nostro calcio che aveva vissuto un periodo piuttosto lungo un po' oscuro. Spalletti riporta l'Inter in Champions League, Conte completa il lavoro vincendo lo scudetto, ora Inzaghi è in una specie di terza fase che è quella di mantenimento che non sempre è semplice".