Il giornalista Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, ha presentato così la sfida tra Inter e Juventus: “L’Inter con una vittoria manderebbe la Juve lontano avendo pure una partita da recuperare, la Juventus vincendo a Milano lancerebbe la sfida decisiva ai nerazzurri per lo Scudetto - ha assicurato -. L’Apocalypse Now arriverebbe solo in caso di vittoria di una delle due squadre, magari con un punteggio largo. Per questo penso che alla fine un pareggio vada bene a entrambe”.