"Siamo al quattro marzo e l'Inter è in corsa in campionato, si è qualificata direttamente agli ottavi di Champions League ed è in semifinale di Coppa Italia" ha esordito Paolo Condò nel salotto di Sky Sport, presente in compagnia del Cuchu Cambiasso (LEGGI QUI), dove ha spezzato una lancia a favore della squadra di Simone Inzaghi.

"È chiaro che questi risultati li paga. E il prezzo è quella mancanza di fluidità che aveva l'anno scorso in campionato quando in questo periodo avevi 12-15 punti di vantaggio sulla seconda e poteva permettersi più cose", ha concluso.