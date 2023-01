Parola a Paolo Condò per fotografare la sfida dell'Inter di ieri sera contro il Monza: "Un brutto pareggio perché le altre corrono là davanti. Dumfries non entra bene a 10 minuti dalla fine. Il cambio va benissimo, ma doveva dare di più. Lukaku per entrare in forma dovrebbe giocare tanto, ma oggi ha tolto all’Inter quel cambio con Dzeko", ha detto a Sky Sport.