Condò: “Inter a Bologna per l’appello con l’arbitro? Grossa cretinata”

L'esplicita considerazione del giornalista nel corso della trasmissione "Calciomercato, l'originale"

Nel corso della trasmissione "Calciomercato, l'originale", in onda su Sky Sport, ha chiesto la parola Paolo Condò per commentare la situazione che sta tenendo banco in queste ore, tra Asl che impediscono ad alcune formazioni di scendere in campo e la Lega di A che tira invece dritto. In attesa del comunicato dei vertici politici della massima serie, questa l'opinione della prestigiosa firma de La Repubblica: "Partendo dalla premessa che le partite si andranno comunque a recuperare, far andare l'Inter a Bologna per l'appello con l'arbitro, mi pare davvero una grossa cretinata", ha sentenziato, senza veli né fronzoli, Condò.