Condò: “Il Milan deve vincere le prossime due per riaprire il discorso scudetto”

Il giornalista: “La sconfitta con lo Spezia inchioda il Milan ferito alla necessità di fare sei punti nei prossimi due turni di campionato"

La storia si ripete. La sconfitta del Milan in casa contro lo Spezia ha permesso all’Inter di mantenere il primato in classifica. L’anno scorso è accaduto la stessa cosa, tanto che Paolo Condò, nella sua analisi per Repubblica, ha citato il precedente e ha fornito il suo punto di vista in ottica scudetto: “La sconfitta con lo Spezia, curiosamente gemella di quella che l’anno scorso — alla stessa giornata — segnò la fine del primato, inchioda il Milan ferito alla necessità di fare sei punti nei prossimi due turni di campionato, contro la Juve per dilatare la distanza fra sé e la quinta in classifica e contro l’Inter per riaprire il discorso scudetto. Missione complicata, ma come si è già fatto notare questo è il momento della stagione che l’insolita frequenza di scontri diretti renderà decisivo, o almeno fondamentale”.