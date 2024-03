Il calcio esteticamente appagante, oltre che terribilmente efficace, espresso dall'Inter di Simone Inzaghi diventa argomento da approfondire nello studio serale di Sky Sport, durante il quale Paolo Condò dice la sua: "Guardiola è sempre il riferimento, queste cose a livello tattico tutte insieme non le avevamo mai viste in una squadra italiana - il pensiero del giornalista -. Inzaghi le ha sviluppate con molto lavoro, che è facilmente visibile in campo. E' impressionante che questo turbillon di ruoli e posizioni sia stato fatto in un club che gioca ogni tre giorni, quindi con poco tempo a disposizione".