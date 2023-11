Paolo Condò, dalle colonne di Repubblica, prova a rispondere alla domanda su chi abbia guadagnato di più dal pari di ieri in Juventus-Inter. "L’Inter ha passato indenne la trasferta più impegnativa, la prossima settimana giocherà a Napoli, la prospettiva è di un girone di ritorno pieno di scontri diretti a San Siro come accadde al Napoli l’anno scorso al Maradona", si legge.

"Sull’altro fronte la Juve è rimasta in scia senza rischiare niente, anzi, era pure andata in vantaggio con un pallone recuperato a Dumfries, salvo farsi raggiungere da un magistrale contropiede coast to coast: un mondo alla rovescia, viste le caratteristiche delle due squadre, ma nei big match succede spesso perché tutti sanno fare tutto, e se non tutto molto. Allegri ha fatto debuttare un altro ragazzino, Nicolussi Caviglia, con una mossa che sottolinea la sua fiducia nei giovani bianconeri e — più maliziosamente — la necessità di aggiungere a gennaio almeno un centrocampista di valore. Ed è in questo senso che restare attaccati all’Inter può accontentare pur essendosi giocati lo scontro diretto casalingo".