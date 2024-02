Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato così della Champions League tornando sulla finale persa lo scorso anno dall'Inter contro il Manchester City, match che comunque ha rivitalizzato l'autostima della formazione nerazzurra: "L'anno scorso in finale tutti pensavamo che l'Inter non avrebbe opposto così tanta resistenza al Manchester City - ha esordito -, invece i nerazzurri sono andati vicinissimi almeno ai supplementari. Il City probabilmente arrivò anche un po' tirato a quella partita, ora studierà qualcosa per arrivarci eventualmente meglio.

Io ho ancora l'immagine dell'errore di Akanji e di Lautaro che ruba palla e poi Ederson lo frega in uscita. In quel momento Guardiola lì si butta a terra quando Akanji fa quell'errore, in quell'attimo ha rivisto tutti i suoi demoni legati al fatto che non la vinceva dal 2011".