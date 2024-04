L'analisi di Paolo Condò sul momento del Milan lo spinge anche a proiettarsi sul Derby di Milano contro l'Inter, in programma il prossimo 22 aprile a San Siro. Il giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport, si dice "molto curioso di vedere il derby perché se da una parte per l'Inter può significare lo scudetto, dall'altra per il Milan può significare la prima partita della nuova stagione. Se il Milan facesse risultato dopo le cinque sconfitte (negli ultimi cinque derby, ndr), secondo me la prossima stagione partirebbero più o meno in prima fila le due milanesi".