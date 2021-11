Condò: “Derby e Napoli non decisive? Sette punti su due squadre sono tanti”

L'editoriale del giornalista su La Repubblica di oggi

Paolo Condò, nel suo editoriale per La Repubblica, restringe il campo delle candidate al titolo. "Roma-Milan doveva fissare il confine tra le squadre che lotteranno per lo scudetto e quelle destinate a contendersi il posto Champions. Il verdetto è stato chiaro: per lo scudetto sono rimaste in tre", che sono ovviamente Napoli, Milan e Inter. Nell'analisi sui nerazzurri, si legge: "Nel giro delle riscoperte avviato mercoledì con i gol di D’Ambrosio e Dimarco ha proseguito con la splendida doppietta di Correa, la terza punta necessaria per non dover sovraccaricare Dzeko e Lautaro di minuti e responsabilità. È in corso anche un tentativo di recupero di Sanchez, deludente fin qui anche in relazione allo spazio salariale che occupa: andasse a buon fine, il reparto offensivo dell’Inter assumerebbe un rilievo europeo, ed è bene ricordarsene a due giorni dal match-chiave di Tiraspol. Anche ai nerazzurri manca fin qui uno scalpo di prestigio, come del resto testimonia la classifica con lo sbalzo di sette punti fra le due battistrada e i campioni d’Italia. Sono in arrivo le due opportunità più prestigiose: il derby prima della sosta, il Napoli a San Siro subito dopo. In entrambi i casi sentiremo dire che non sono partite decisive, e a novembre questo è normale: ma Simone Inzaghi farà bene a ragionare su un solo risultato a disposizione, perché sette punti da recuperare a due squadre sono tanti per aspettare la prossima ora legale".