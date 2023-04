Ospite negli studi di Sky Sport nel prepartita di Inter-Benfica, il giornalista Paolo Condò presenta così il match: "L'Inter non deve alimentare nessun tipo di speranza nel Benfica, deve guardargli negli occhi e far capire loro che quello che si è visto a Lisbona è la naturale conseguenza della loro superiorità - ha esordito -. Sappiamo tutti dei problemi anche gravi che ha l'Inter in campionato, ma un traguardo come la semifinale di Champions League dal punto di vista sportivo è importantissimo.

Capisco il traguardo amministrativo di arrivare tra le prime quattro, ma una squadra che arriva in semifinale di Champions League se vediamo le squadre che si sono fermate per strada, PSG, Liverpool ecc., il mio giudizio sulla stagione sarebbe comunque positivo".