Sarà il 34enne di Ostia Lido Matteo Marchetti l'arbitro della semifinale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Inter in programma venerdì a Riad. Si tratterà della partita stagionale coi nerazzurri per lui, dopo che le prime due si sono chiuse con altrettante vittorie senza reti subite per la formazione di Simone Inzaghi: 4-0 con la Fiorentina del 3 settembre e il 3-0 esterno contro il Torino del 21 ottobre. L'Inter con Marchetti ha sempre vinto: quattro vittorie in quattro precedenti.