Nel gennaio 2023, il pubblico cross-piattaforma su Facebook, Twitter e Instagram ha raggiunto 1.3 miliardi di persone e ha generato 987.8 milioni di interazioni social durante il mese. Una ricerca comscore ha messo in luce quali sono i club impegnati in Champions più attivi sui social.

Il Real Madrid C.F è in testa alla classifica con il pubblico più numeroso (289.836.557 follower) e il maggior numero di action cross-platform: 231.857.824 (con il termine Action si intende la misura del total engagement che include reaction, like, condivisioni, commenti, retweet, e così via).