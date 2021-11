Compagnoni: “Male il sorteggio pensato dalla FIFA. Scudetto? Colpito dall’Inter”

Le parole del giornalista di Sky sul sorteggio dei playoff per i Mondiali e sulla lotta scudetto

"L'Italia non è più quella di questa estate, ma quella che ha pareggiato male in Irlanda del Nord". Lo sottolinea Maurizio Compagnoni su SkySport24, commentando il sorteggio degli spareggi per andare al Mondiale in Qatar. "Sorteggio che alimenta qualche dubbio sui paletti della FIFA: si dovevano programmare tre "vere" teste di serie, e non sei. Incredibile che una tra Italia e Portogallo, guardando il ranking, non vada al Mondiale - dice il giornalista -. E poi c'è la cosa della finale da giocare in trasferta: anche qui, non penso sia corretto sorteggiare senza merito. Detto questo, non esiste che l'Italia finisca ai playoff nel modo in cui ci è finita. Ma questo regolamento davvero non mi piace. Sta accadendo quello che accadde dopo il trionfo del 1982: niente Euro 84 e brutto Mondiale del 1986. Abbiamo una Nazionale forte, che gioca un bel calcio, ma non è una squadra in grado di dominare l'avversario. Con questo atteggiamento, saremmo usciti con l'Austria agli Europei...".