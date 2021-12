Compagnoni: “L’Inter al top. Lautaro? Negli ultimi 12 mesi non è cresciuto”

Le considerazioni del giornalista sui nerazzurri. "Rosa migliore d'Italia. Eriksen? Fantastico, ma bravo anche Calhanoglu"

"L'Inter al momento è convinta e solida. Convinta della sua forza e di avere un condottiero all'altezza: c'è già una certa empatia tra Inzaghi, che ha raccolto un'eredità pesante da Conte, e lo spogliatoio. Sembra sia a Milano da una vita. E solida: magari all'inizio non lo era, qualcosa Inzaghi ha dovuto aggiustare. Ora sembra quella più in forma, non sbaglia una partita e a livello di rosa non trovo grandi differenze tra le prime tre. Se le vogliamo proprio pesare con il bilancino, penso che quella nerazzurra sia la più forte". Questa l'idea di Maurizio Compagnoni, che ha parlato a SkySport24 della lotta scudetto. "Lautaro? Giocatore completo, fortissimo e ancora abbastanza giovane. Se vogliamo trovare un difetto, in un rendimento più che buono negli ultimi 12 mesi, possiamo dire che non è cresciuto: ha le potenzialità di fare ancora meglio. Eriksen? Giocatore fantastico. Si stava prendendo l'Inter dopo un iniziale periodo di difficoltà. Va detto, però, che dopo una flessione Calhanoglu sta facendo molto bene".