Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni presenta così il match di domani tra Inter e Lazio, semifinale di Supercoppa italiana in programma alle 20 a Riad: "Sarebbe un'ottima cosa evitare i supplementari, anche se in linea teorica credo che a Sarri non dispiacerebbe portare l’Inter ai rigori. Lui dice che la Lazio ha il 30% di passare, a me sembra un pochino ingeneroso.

Io darei almeno il 35%. La Lazio è in un buon momento, è reduce da cinque vittorie consecutive, compresa quella del derby. Però l’Inter sta bene, a Monza è stato un vero e proprio show. Per questo do queste percentuali, ma la Lazio non parte sconfitta", ha concluso.