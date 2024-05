Non è ancora il momento di parlare di mercato in casa Como, nelle ore in cui sui media rimbalzano già nomi altisonanti, tra cui quelli di Mauro Icardi e Joaquin Correa, come regali per la promozione in Serie A. A stoppare le voci ci pensa Carlalberto Ludi, direttore sportivo del club lombardo: "Mi sorprendo che parliate di mercato il 14 maggio. Non è che non voglio rispondere, non posso rispondere. La vetrina è per il gruppo che ha guadagnato la Serie A, i giocatori si meritano tutte le attenzioni", le sue parole a Sky Sport.