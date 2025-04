Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato di presente, con uno sguardo improntato sul Como dell'anno prossimo: "La squadra del futuro? Una parte è già fatta con il mercato di gennaio. Ikonè è un giocatore che se si sente amato dà tanto, ma se sente diffidenza allora magari perde la fiducia. Il mio lavoro è quello di portare fiducia e serenità ai ragazzi, per essere pronti in ogni momento. Stiamo cercando di investire su ragazzi di talento, magari su chi non è molto conosciuto come Valle, Nico, Diao".