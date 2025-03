Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari casalingo contro il Venezia. Di seguito le sue parole, che si sono concentrate anche su Nico Paz: "Diao era stanco, sta facendo Ramadan e forse non era al meglio. Loro hanno calciato poco in porta e ti lasciavano giocare. Dobbiamo migliorare tantissimo e lo dico anche se avessimo vinto 1-0. Nico Paz? E' talentuoso ma deve agire un po’ di iniziativa sua, qualità e talento sono con lui. Lui deve fare la differenza, migliorare e crescere, lo stiamo aiutando", ha concluso.