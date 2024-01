Il Como ha ufficializzato l'arrivo dall'Austria Vienna di Matthias Braunöder, centrocampista di 21 anni capitano della Nazionale austriaca Under 21, che sbarca in riva al Lario con la formula del prestito con opzione di riscatto per la stagione successiva. Opzione che però, nell'ottica del club viennese, potrebbe essere esercitata visto che il direttore sportivo Manuel Ortlechner, che ha definito dolorosa la sua cessione, ha parlato così delle prospettive future del ragazzo: "Matthias ha la concreta possibilità al Como di giocare in Serie A la prossima stagione contro squadre di vertice come Juventus, Inter e Milan", ha affermato il dirigente biancoviola.

Il Como al momento è al secondo posto in Serie B.