Commisso: “Vlahovic non è in vendita, comunque non ho ricevuto offerte”

Il patron viola conferma: "È vero che ci sono notizie al riguardo, ma l'offerta giusta non è arrivata per ora e anche se arriverà non credo che Vlahovic andrà via per quest'anno. Abbiamo proposto al ragazzo un contratto monstre"

Ha parlato in un'intervista integrale rilasciata ai colleghi di TGR Toscana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, concentrandosi in maniera attenta sulla situazione che vede coinvolto il centravanti serbo Dusan Vlahovic: "Non l'ho messo in vendita. Voglio che resti ancora un anno. Lui deve capire che è stato Rocco, la sua famiglia e la Fiorentina a portarlo dove è, poi se ne può andare ma non quest'anno. Vlahovic non è mai stato in vendita da parte della Fiorentina, anche se sta succedendo tutto e che tutto si sta muovendo, i procuratori e le squadre che vogliono fare più soldi, alla fine del mercato. E' vero che ci sono notizie al riguardo, ma l'offerta giusta non è arrivata per ora e anche se arriverà non credo che Vlahovic andrà via quest'anno. Abbiamo proposto, e il ragazzo ci sta, di fare un contratto che sarà il più oneroso mai fatto nella storia della Fiorentina, qui si parla di tanti soldi e sono contento per lui, ma il contratto si deve allungare e rinnovare poi se il ragazzo vuole andare da un'altra parte, se ne può parlare ma non quest'anno".