Commisso: “Tema Nazionali da affrontare in Lega, sbagliato penalizzare certe squadre”

Il patron della Fiorentina: "Le squadre che giocano in Champions non devono avere la priorità rispetto alle altre"

Arrivano le prime polemiche ufficiali legate al caso dei calendari che penalizza quei club che hanno giocatori sudamericani in rosa, visto che questi ultimi saranno impegnati con le rispettive Nazionali fino a poche ore dalle gare di campionato del prossimo week-end. A porre l'accento sul tema è Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto a margine di un tour sui cantieri del 'Viola Park': "Ho parlato con Italiano e qualcosa si deve fare per questi giocatori che vanno in Sudamerica ed in Africa. Non è possibile che ci fanno disputare una partita al sabato quando i giocatori tornano il venerdì o il giorno stesso del match. Questo non è giusto. Le squadre che giocano in Champions League non devono avere la priorità rispetto a formazioni come la Fiorentina. L’ho detto a Joe Barone, bisogna parlarne in Lega: non è giusto che certe squadre siano penalizzate per via di giocatori che vanno in giro per tutto il mondo".