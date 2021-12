Commisso non si arrende: “Continueremo a fare sentire la nostra voce, sempre”

Il presidente della Fiorentina: "Non accetteremo mai situazioni non chiare, poco trasparenti, ci batteremo per regole uguali per tutti"

Dopo i botta e risposta degli scorsi giorni con i rappresentanti di diversi club, Rocco Commisso tocca nuovamente il tasto. E lo fa negli auguri spediti tramite lettera dagli States a quella che definisce la ‘Famiglia Viola’: “Non accetteremo mai situazioni non chiare, poco trasparenti, ci batteremo per regole uguali per tutti e continueremo a fare sentire la nostra voce, sempre - assicura in un passaggio il presidente della Fiorentina -. Il calcio, in Italia in particolare ma non solo, sta attraversando un periodo molto critico: siamo davvero vicini a un momento di non ritorno se non verranno prese delle decisioni chiare e precise da mettere in atto al più presto, per il futuro di questo amato sport. E noi continueremo a batterci per avere sani e giusti principi, regole certe e trasparenza”.