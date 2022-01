Commisso ne ha per tutti: il patron viola querela la Gazzetta dello Sport

La procura di Cagliari ha chiuso le indagini preliminari. L'azione nasce dopo la conferenza stampa dello scorso maggio

Dopo gli attacchi alla Juventus e all'Inter, il patron della Fiorentina Rocco Commisso ora si muove anche contro la Gazzetta dello Sport che finisce al centro di uno scontro legale con l’imprenditore statunitense. Lo scorso maggio è partita infatti una querela per un editoriale a firma del vicedirettore Andrea Di Caro. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, a dicembre la Procura di Cagliari (in Sardegna viene stampata la prima copia del quotidiano) ha chiuso le indagini preliminari per il procedimento.