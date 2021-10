Commisso insiste: “I club che non stanno dentro le regole vanno penalizzati”

Il presidente della Fiorentina; "Va bene controllare col Var ma servono anche controlli finanziari all’interno delle società"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, torna all'attacco dei club indebitati dai canali ufficiali viola: "La pandemia ha colpito tutti. La Fiorentina non ha mai rischiato il fallimento, quando c’è bisogno di soldi noi li mettiamo ma non tutti lo hanno fatto. Molte squadre non erano a bilancio e questo non è giusto. Va bene controllare che tutto sia in regola con il Var ma allora servono anche controlli finanziari all’interno delle società. Il calcio viene falsato in due modi. O con gli arbitraggi, ma questo non accade ed il Var corregge gli errori. O con gli aspetti finanziari. Ci sono società senza debiti che poi perdono in campo e vanno in Serie B, come il Parma. E altre che non stanno dentro le regole, ma non succede niente e questo non credo sia giusto. Ci devono essere delle penalizzazioni e le cose devono cambiare. Le leggi devono essere sopra tutti ed uguali per tutti".