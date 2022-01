Commisso: “Elliott e Suning usano soldi di altri, non c’è nessuno come me in A”

Il numero uno della Fiorentina: "Chi dei presidenti dei club italiani ha fatto quello che ho fatto io?. Non quel ragazzo di Suning"

Rocco Commisso si sente una mosca bianca in mezzo ai proprietari stranieri e non dei club di Serie A. Il motivo lo ha spiegato in una lunga intervista concessa al Financial Times, in cui ha sottolineato l'orgoglio di essere diverso dai suoi colleghi: "Ci sono anche delle gelosie, è vero - dice il numero uno della Fiorentina -. Chi ha fatto quello che ho fatto io? Volete che vi faccia l'elenco? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon (Singer ndr) al Milan; non quel ragazzo di Suning (Steven Zhang ndr). Usano i soldi degli altri. Ok? Non c'è nessuno come me".